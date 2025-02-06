Hatay'da minibüsle göçmen kaçıranlar yakayı ele verdi

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 14 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsle göçmen kaçıran 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay'da minibüsle göçmen kaçıranlar yakayı ele verdi

Minibüsle kaçıran şüpheliler yakalandı. 

Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde 4 Şubat'ta Antakya-Kırıkhan yolu Topboğazı mevkiinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada 14 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüsle göçmen kaçıran Z.E. ile F.H. gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçak göçmenler işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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