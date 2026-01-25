Hatay'da mobilya atölyesi yandı

Hatay'da Antakya ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, ilçedeki sanayi sitesinde bulunan bir işletmede başladı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Merdiven yardımıyla havadan da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.