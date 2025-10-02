Hatay'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü Sümeyye Erşo yaşamını yitirdi.
Hatay'da Suriye uyruklu Sümeyye Erşo (45) yönetimindeki motosiklet, İskenderun ilçesi Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda, İ.H.A. idaresindeki TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR sürücüsü gözaltına alındı.
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Hatay İskenderun