Hatay'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı.
Hatay'da sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosikletler, Erzin ilçesi İsali Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan üç kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Hatay Erzin