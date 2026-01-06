Hatay'da narenciye tesisinde yangın. Bir işçi yaşamını yitirdi
06.01.2026 08:52
AA
Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir işçi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Tesis içerisinde bulunan konteyner yatakhanedeki 60 kişi tahliye edilirken, yangında dumandan etkilenen işçi S.Y. hayatını kaybetti.
S.Y.'nin cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.