Hatay'da navigasyon kazası: Otomobiliyle bina arazisine uçtu

Hatay'da navigasyon kullanarak yolculuk yapan bir sürücü, aracıyla yıkımı yapılan binanın boş arazisine düştü.

Hatay'da navigasyon kazası: Otomobiliyle bina arazisine uçtu

'ın İskenderun ilçesinde navigasyon kaynaklı meydana geldi.

Gece saatlerinde sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu.

Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı.

Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.

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