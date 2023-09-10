Hatay'da öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam edildiği belirtildi.



Açıklamada, Hatay'da yapılan konteynerlere ilişkin, şunlar kaydedildi:



"Hatay'da görev yapacak öğretmenlerimiz için 6 bin 343 konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye başladık. Afetin izlerini silmek için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Hataylı hemşehrilerimizin yanındayız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle."



AFAD, paylaşımında konteynerlerin iç ve dış görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.



Medeniyetler Şehri Hatayımızda hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.



Hatay ilimizde görev yapacak öğretmenlerimiz için 6️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye… pic.twitter.com/bLotDWpAwA — AFAD (@AFADBaskanlik) September 9, 2023