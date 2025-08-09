Hatay'da olaylı gece: Bıçaklayıp lokantaya sığındılar
Samandağ'da sahilde taşkınlık çıkaran grup, kendilerine tepki gösterenlere saldırdı. Bir kişiyi bıçaklayan grup, çevredekilerin linç girişimiyle karşılaşınca kendilerini bir lokantaya kilitledi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece yarısı sahilde çıkan tartışma linç girişimiyle bitti.
Sahilde taşkınlık çıkardığı iddia edilen 4 kişi, kendilerine tepki gösterenlerle tartışmaya başladı.
Olay büyüdü, gruptaki bir kişi kendilerini uyaranlara bıçakla saldırarak Seyhan Ş.'yi yaraladı.
LİNÇ GİRİŞİMİ
Seyhan Ş. hastaneye kaldırılırken bölgede toplanmaya başlayan çok sayıda kişi, 4 şüpheliyi linç etmek istedi.
Öfkeli kalabalığın elinden kaçan grup, kendilerini bir lokantaya kilitledi.
İş yerinin çevresinde toplanan kalabalık her geçen dakika büyürken, jandarma ve polis ekipleri bölgede önlem aldı.
Polis ekipleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
