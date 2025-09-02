Hatay'da orman yangını

İlçeye bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgârın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yoğun çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.