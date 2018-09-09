Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Söndürülen yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.