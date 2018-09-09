Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Konacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Söndürülen yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'da çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.