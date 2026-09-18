Hatay'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
18.09.2026 11:41
DHA
Alevleri kontrol altına almak için çalışma devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.