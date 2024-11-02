Hatay’da orman yangını: Yangının sıçradığı 4 ev söndürüldü

Hatay ’ın Arsuz ilçesinde, Kozaklı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının, rüzgarın etkisiyle Harlısu Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına sıçradı. Yanan 4 ev ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma, itfaiye ve çevre illerden gelen ekiplerin katılımıyla söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, gece karanlığı nedeniyle müdahale karadan sürdürülüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, yangının muhtemelen elektrik direğinden kaynaklandığını belirtti ve rüzgarın azalmasıyla yangının kontrol altına alınabileceğini söyledi. Çevre illerden de bölgeye gönderilen ekipler yangınla canla başla mücadele ediyor.

BİLECİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Öğle saatlerinde yükselen dumanları gören vatandaşlar ihbarda bulundu.



Olay yerine hızla gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve belediye itfaiyeleri, 1 helikopter, 28 araç ve 87 personelle yangına müdahale etti.



Yaklaşık dört saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

