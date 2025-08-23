Hatay'da otel yangını: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi tedbirli amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otelin üçüncü katında çıktı.

İlk belirlemelere göre klimadan çıkan yangını gören, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

