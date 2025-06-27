Hatay'da otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin 40 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hatay'da otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı

Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde Şakir Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı - 1

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Şakir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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