Hatay'da otomobil alevlere teslim oldu

Hatay’da park halindeki otomobilde çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında yaşandı. Park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen nedenden dolayı alevlere teslim oldu.

Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, park halindeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.