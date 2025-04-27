Hatay'da otomobil hurdaya döndü: Dört yaralı
Hatay'da kaldırıma çarparak hurdaya dönen araçta bulunan dört kişi yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde yaşandı.
Trafikte seyir halde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı.
Tek taraflı olan kazada, hurdaya dönen otomobildeki dört kişi sıkıştı.
Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan dört kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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