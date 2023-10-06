Hatay'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü

'da Derviş A. (36) yönetimindeki otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Nardüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İbrahim B. (33) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan Feride T. (60) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Aylin A'nın (29) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...