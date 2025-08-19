Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü

Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde D.İ. idaresindeki otomobil, Mehmet Şimşek idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.