Hatay'da otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Hürriyet Mahallesi D-817 karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 LC 123 plakalı otomobil köprünün bariyerine çarptıktan sonra su kanalına devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada araçta bulunan A.D. ile G.Y. hayatını kaybetti, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.