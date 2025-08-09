Hatay'da otomobil sulama kanalına uçtu
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin sulama kanalına düştü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle sulama kanalına düştü.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Sulama kanalına düşen otomobildeki iki şahıs yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
