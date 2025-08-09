Hatay'da otomobil sulama kanalına uçtu

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin sulama kanalına düştü.

Hatay'da otomobil sulama kanalına uçtu

'ın Antakya ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Sulama kanalına düşen otomobildeki iki şahıs yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...