Hatay'da otomobil zeytin bahçesine uçtu
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, zeytin bahçesine uçtu. Kazada üç kişi yaralandı.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde yaşandı.
Seyir halindeki 31 AGL 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçtu.
Takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Araçta bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla çıktı.
Kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Hatay