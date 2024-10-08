Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde, A.A. idaresindeki 31 ASJ 485 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan bisikletli çocuğa çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan ismi öğrenilemeyen çocuk, sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.