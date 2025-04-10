Hatay'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Adana-İskenderun Otoyolu'nun Hatay'ın Dörtyol ilçesi mevkisinde, Tahsin Selli idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.



Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah H., Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahsin Selli, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.