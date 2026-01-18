Hatay'da otomobiller çarpıştı. İki can kaybı var
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Hatay'da Antakya-İskenderun Karayolu'nun Serinyol Mahallesi kavşağında E.A.E. idaresindeki 31 APZ 661 plakalı otomobil ile M.A.'nın kullandığı 31 AVY 935 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AVY 935 plakalı otomobil takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, kazada yaralanan M.A., E.E.R. ve K.R.'yi hastaneye kaldırdı.