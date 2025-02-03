Hatay'da özel hastanede yangın

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.



Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesini sağladı.



Yoğun bakım servisindeki hastalar, ilçedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.



İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.