Hatay'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Hatay'da, parmağına sıkışan ve uğraşmasına rağmen yüzüğü çıkaramayan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük bir apart yardımı ile spiralle kesilerek çıkarıldı.

Hatay'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Adı açıklanmayan bir kadın, parmağına yüzük sıkışması üzerine çıkarmak için uğraştı. Ancak çabası sonuçsuz kaldı, Yüzüğü çıkaramayınca da çareyi istasyonuna gitmekte buldu.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, kullandıkları aparatla, yüzüğü spiralle keserek çıkarmak için çalışma başlattı. Sonunda yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kadının parmağından çıkarıldı.

Yüzüğün çıkarılmasıyla kadın ve ekipler rahat nefes aldı.

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