Hatay'da Paskalya ayini

Ilgıt, burada yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle bu yıl farklı ve oldukça zor bir Paskalya hazırlık devresi yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu olanağı tanıyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.



Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.