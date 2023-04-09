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Hatay'da Paskalya ayini

Depremden etkilenen Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi. İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin depremler nedeniyle yıkılmasından dolayı ayin, Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Hatay'da Paskalya ayini

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 'da, Hristiyanların önemli dini bayramlarından olan, Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Hatay'da Paskalya ayini - 1

Kentteki Hristiyan vatandaşlar, İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin depremlerde yıkılması nedeniyle "dünyanın ilk mağara kilisesi" olma özelliği taşıyan ve afetten etkilenmeyen St. Pierre Kilisesi'nde bir araya geldi.

Hatay'da Paskalya ayini - 2

Anadolu Havarisel Vekilliği Episkopos Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt'ın yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi.

Hatay'da Paskalya ayini - 3

Ilgıt, burada yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle bu yıl farklı ve oldukça zor bir Paskalya hazırlık devresi yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu olanağı tanıyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.

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