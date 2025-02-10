Hatay’da patlama tedirginliği: Patlama sesinin nedeni belli oldu
Hatay’da duyulan patlama sesi, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Sosyal medyada patlama sesine ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Hatay Valiliği, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan patlama sesinin, İskenderun Körfezi’nde tatbikat faaliyeti gerçekleştiren ve alçak uçuş yapan savaş uçaklarından kaynaklandığını bildirdi.
Hatay’da kent merkezinin yanı sıra deniz kıyısındaki ilçeler Arsuz ve Samandağ’da duyulan patlama sesleri tedirginliğe neden oldu.
Patlama sesine ilişkin sosyal medyada paylaşım yapıldı.
HATAY VALİLİĞİ’NDEN PATLAMA SESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, “Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçaklarının İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği, Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir.” denildi.
Valilik açıklamasında, “İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur.” Ifadelerine yer verildi.
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