Hatay’da patlama tedirginliği: Patlama sesinin nedeni belli oldu

Hatay’da kent merkezinin yanı sıra deniz kıyısındaki ilçeler Arsuz ve Samandağ’da duyulan patlama sesleri tedirginliğe neden oldu.



Patlama sesine ilişkin sosyal medyada paylaşım yapıldı.



HATAY VALİLİĞİ’NDEN PATLAMA SESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Hatay Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, “Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçaklarının İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği, Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir.” denildi.



Valilik açıklamasında, “İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur.” Ifadelerine yer verildi.