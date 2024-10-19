Hatay'da "patpat" uçuruma devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'da "patpat" diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da "patpat" uçuruma devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

'ın Yayladağı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle freni arızalanan patpat uçuruma devrildi. Kazada patpat üzerindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Malatya'da deprem anında engelli oğlunu sırtında taşıdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...