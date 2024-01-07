Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendiriliyor.

Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 ölü

’ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde ikamet eden Z.H. adlı kişinin evinin bahçesinde bulunan kendisine ait prefabrik evde yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 ölü - 1

Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H. ve D.H.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendiriliyor.

Cenazeler otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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