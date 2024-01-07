Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 ölü

Hatay’ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde ikamet eden Z.H. adlı kişinin evinin bahçesinde bulunan kendisine ait prefabrik evde yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.