Hatay'da prefabrik evde yangın: İki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.



Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa'nın (1) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.



Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin