Depremzedelere yeni konut yapılabilmesi şehirde çok sayıda bölge rezerv alan ilan edilip kamulaştırıldı.



O bölgeler arasında yetişmiş ağaçların bulunduğu tarım alanlarının da bulunması tepki çekmişti.



Semir Turunç, Hatay Samandağ'da depremzedelere konut yapımı için toprağı rezerv alan ilan edilen çiftçilerden biri. Kayısı ve zeytin yetiştiren çiftçi, Milli Emlak'a ait olan araziyi iade etmiş ancak kendisine ait olan tarlanın kamulaştırılmasına itiraz etti.



Bu bahçelerden geçindiğini dile getiren Turunç, mahkeme kararının beklenmemesine tepki gösterdi. Turunç, "10 gün sonra pişecek kayısıları söküp attılar. Yaklaşık 20 ton kayısım vardı orada. Çok büyük mağduriyet oluştu orada." dedi.



NTV'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR



Hatay Valiliği ise kamulaştırmanın zorunlu olduğuna dikkat çekiyor.



Tüm işlemlerin kamuoyu yararı gözetilerek yapıldığına dikkat çeken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ halkına haklarının korunacağı garantisini veriyor.



Valilik, rezerv alan ilan edilen tarlalara ödenen bedeli düşük bulan vatandaşların, mahkemeye başvurup değer yükseltme davası açabileceğini de belirtiyor.



NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Masatlı, "Zeminin güçlü olduğu yerlerde, boş hazine arazilerini tercih ediyoruz. İkinci tasarrufumuz yine zeminin güçlü olduğu, tescil harici devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler. Üçüncü derece de mera vasfını kaybetmiş olan mera arazilerini tercih ediyoruz." dedi.



"Bütün bu söylemiş olduğumuz yerlerde şayet biz konut üretemiyorsak vatandaşlarımızın da yer yer mülkiyetinde olan taşınmazlarını da kamulaştırıyoruz." diye konuşan Masatlı, "Ama yapılan bu kamulaştırma, yapılan tüm iş içerisinde çok küçük bir parçadır. Biz bunu tercih etmiyoruz, çünkü kamulaştırma yapmak inşaat maliyetlerini yükseltmektir." ifadelerini kullandı.



Nerede hak sahibi varsa orada ev yapmakla mükellef olduklarını dile getiren Masatlı, "Vatandaşlarımız müsterih olsun Samandağ'daki yapılan bütün konutlar ve işyerleri Samandağlı hemşerilerimizindir." dedi.

