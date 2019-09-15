Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.

Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.