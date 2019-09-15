Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.
Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerini su bastı, yollarda birikintiler oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.