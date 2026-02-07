Hatay’da sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirdi. Kentin güney ilçesi olan Yayladağı ilçesinde şiddetli yağış sele döndü ve yollar adeta göl oldu.

Şiddetli yağışla birlikte yolların göle döndüğü, evlerin bahçelerini su bastığı anlar ve vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Giderlerin açılmasıyla kent merkezindeki sular çekildi. Yağışlı havanın kent genelinde gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.

Yayladağı Belediyesi; vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyararak, dere yataklarına araç parkı yapılmaması konusunda uyardı.