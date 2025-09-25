Hatay'da sahte içki operasyonu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Üçgüllük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
İkamette yapılan incelemede 5 bin litre içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.
Ekipler, adresteki şüpheli B.Ç.'yi gözaltına aldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Sahte İçki
- Gözaltı
- Hatay