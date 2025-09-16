Hatay'da sahte içki operasyonu: İki gözaltı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 35 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği değerlendirilen Arsuz ilçesi Akçalı ve Gülcihan mahallelerindeki üç eve operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda, bin 35 litre sahte içki ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler R.Y. ve C.Y.'yi gözaltına aldı.
- Etiketler :
- Sahte İçki
- Gözaltı
- Hatay Arsuz