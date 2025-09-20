Hatay'da sahte içki operasyonu: İki kişi gözaltına alındı
Hatay'da iki adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 940 litre sahte içki ele geçerildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Arsuz Gözcüler Mahallesinde iki ayrı ikamette yapılan arama yapıldı.
2 bin 400 litre fermante halde boğma rakı tabir edilen alkol, 540 litre içime hazır kaçak içki olmak üzere toplam 2 bin 900 litre alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.U. ile M.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
- Sahte İçki
- Hatay
- Hatay Arsuz