27.12.2025 21:38

Hatay'da sanayi sitesinde yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan, ardından 3 tamirhaneye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Hatay Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

 

İtfaiye personelinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

 

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

