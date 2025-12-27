Hatay'da sanayi sitesinde yangın
27.12.2025 21:38
IHA
AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan, ardından 3 tamirhaneye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hatay Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.