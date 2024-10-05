Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 7 işletme etkilendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 7 mobilya işletmesi zarar gördü.

Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 7 işletme etkilendi

Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki işletmelerinden birinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.

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