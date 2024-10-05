Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 7 işletme etkilendi

Antakya Sanayi Sitesi 4. Cadde'deki mobilya işletmelerinden birinde yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Alevler kısa sürede 6 mobilya işletmesine de sıçradı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.



Olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.