Hatay'da şantaja tutuklama

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hacıahmetli ve Gözcüler mahallelerinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.



Esnaf ve iş insanlarını kişisel bilgileri üzerinden tehdit ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu şüpheliler M.S., C.M., W.A. ve G.K. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

