Hatay'da sazlık yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da sazlık yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’ndeki sazlıkta dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti.

, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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