Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı

"GÜBRE ALABİLECEK YER YOK, HER YER YIKILDI"



Tarlada marul, kabak, patlıcan gibi ürünleri bulunduğunu ifade eden Akkaya, deprem sonrasında yaşadıkları zorluklar ve belirsizlikler nedeniyle zamanı gelmesine rağmen biberleri ekemediklerini belirtti. Akkaya, şöyle konuştu:



"Depremden dolayı ne olacağını bilemiyoruz. Bir belirsizlik içindeyiz. Satabilecek miyiz, ne olacak, bunu bilmiyoruz. Şalgamı satamayınca tarlayı sürmek zorunda kaldık. Marul da aynı durumda. Sebze hali açılamadığı için ürünümüzü satamadık. Birkaç gün içerisinde satamazsak orayı da sürmek zorunda kalacağız. Bu sene domates ekeceğiz, kavun ekecektik. Patatesimiz var ama ne olacak bilmiyorum."



Akkaya, üretim için gübre ve ilaçlamaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Çünkü gübre, ilaç alabilecek yer yok, her yer yıkıldı. Her şey mahvoldu, tepetaklak oldu." dedi.



Hasadını yaptıkları ürünleri sebze hali üzerinden sattıklarını anlatan Akkaya, deprem sonrasında halin çalışamadığını ve faaliyetlerinin durduğunu ifade etti.