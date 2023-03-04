Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı

Büyük umutlarla tarlasını eken Hataylı çiftçiler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşadıkları kayıplar ve üretimi olumsuz etkileyen durumlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Şehirde kalmaya devam eden çiftçiler hasat zamanı gelen marul ve şalgam gibi ürünlerini satamadı.

Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı

Depremlerde ağır yara alan 'da bazı çiftçiler yaşamını yitirdi, yakınlarını ve evlerini kaybedenler oldu. Enkaz altından yaralı çıkarılan ya da deprem sonrası endişeye kapılan kimi çiftçiler de şehri terk etti.

Şehirde kalmaya devam eden çiftçiler ise günlerce tarlalarına gidemedi, elektrik kesintileri dolayısıyla tarlalarını sulayamadı, hasat zamanı gelen marul ve şalgam gibi ürünlerini satamadı. Gübreye de ulaşamayan çiftçiler, işçi bulmakta da zorluk yaşıyor.

Hatay'ın verimli topraklarında tarım yapmaya devam eden çiftçilerden Selda Akkaya, deprem öncesinde girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen çarklarını döndürmeyi başardıklarını söyledi.

Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı - 1

"GÜBRE ALABİLECEK YER YOK, HER YER YIKILDI"

Tarlada marul, kabak, patlıcan gibi ürünleri bulunduğunu ifade eden Akkaya, deprem sonrasında yaşadıkları zorluklar ve belirsizlikler nedeniyle zamanı gelmesine rağmen biberleri ekemediklerini belirtti. Akkaya, şöyle konuştu:

"Depremden dolayı ne olacağını bilemiyoruz. Bir belirsizlik içindeyiz. Satabilecek miyiz, ne olacak, bunu bilmiyoruz. Şalgamı satamayınca tarlayı sürmek zorunda kaldık. Marul da aynı durumda. Sebze hali açılamadığı için ürünümüzü satamadık. Birkaç gün içerisinde satamazsak orayı da sürmek zorunda kalacağız. Bu sene domates ekeceğiz, kavun ekecektik. Patatesimiz var ama ne olacak bilmiyorum."

Akkaya, üretim için gübre ve ilaçlamaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Çünkü gübre, ilaç alabilecek yer yok, her yer yıkıldı. Her şey mahvoldu, tepetaklak oldu." dedi.

Hasadını yaptıkları ürünleri sebze hali üzerinden sattıklarını anlatan Akkaya, deprem sonrasında halin çalışamadığını ve faaliyetlerinin durduğunu ifade etti.

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