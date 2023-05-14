Hatay'da sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapanırken, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.



8 MAYIS'TA DA 13 KİŞİ ÖLDÜ



8 Mayıs'ta da Belen ilçesinden Antakya yönüne ilerlerken TIR ile çarpışan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkıp, asker uğurlamasına gelenlerin arasına daldı ve bu kazada 13 kişi öldü.

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