Hatay'da sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hatay'da sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, 'ın Belen ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan inerken kontrolden çıktı. Önündeki araçlara çarparak ilerleyen kamyon, park halindeki araçlara çarparak durdu.

Hatay'da sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı: 3 ölü, 20 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapanırken, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

8 MAYIS'TA DA 13 KİŞİ ÖLDÜ

8 Mayıs'ta da Belen ilçesinden Antakya yönüne ilerlerken TIR ile çarpışan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkıp, asker uğurlamasına gelenlerin arasına daldı ve bu kazada 13 kişi öldü.

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