Hatay'da serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Hassa'da Kıvrım Sulama Çayı'na girdikten bir süre sonra gözden kaybolan baba ve iki oğlu boğularak yaşamlarını yitirdi.

Anadolu Ajansı 28.06.2020 - 20:34

Hatay'da serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için sulama çayına giren baba ve iki oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile çocukları Abdullah (9) ve Mahmut Hammadi (10) serinlemek için Kıvrım Sulama Çayı'na girdi.

Bir süre sonra baba ve çocuklarının gözden kaybolmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bazı vatandaşlar da suya girerek baba ve iki oğlunu kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, Suriyeli baba ve iki oğlunun cansız bedenlerini sudan kıyıya çıkardı.

Cenazeler, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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