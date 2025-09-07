Hatay'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Çevrede paniğe neden olan alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.