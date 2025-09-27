Hatay'da silah operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde ruhsatsız tabanca operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'da silah operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri C.S.'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde silahın sahibi olduğunu iddia ettiği M.Ü.'nün adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve parçaları buldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ve M.Ü., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...