Hatay'da silah operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri C.S.'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde silahın sahibi olduğunu iddia ettiği M.Ü.'nün adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve silah parçaları buldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ve M.Ü., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.