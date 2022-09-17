Hatay'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiasına açıklama

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 5000 Evler Sitesi civarında çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.



Ölen hayvanların görüntülerinin paylaşılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı.



Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İncelemede maalesef iki köpeğin cansız bedeni bulundu. İnceleme yapılan yerde zehirlendikleri tespit edilen ve durumu kritik olan hayvanlar, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Zehirlenen köpeklere bakımevimizde gerekli müdahalelere başlanmıştır. Veterinerlerimiz elinden geleni yapmaktadır. Bu canlılarımıza kıyanların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezayı almaları hususunda konunun takipçisi olacağız."

