Hatay'da su sıkıntısı devam ediyor mu? Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon toplantısı sonrası deprem bölgelerindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin, "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var" dedi.

DEPREMDE CAN KAYBI GİZLENİYOR İDDİASI

Bakan Soylu, kamuoyunda "ölüm sayısının gizlendiği" yönündeki idialara ilişkin de şunları söyledi:

"Muhakkak ki depremin büyüklüğü ölçüsünde birçok değerlendirme ve rakamlar kamuoyunda söylenebilir. Ortaya konulabilir. Ama depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil, kimliklendirmesi dahil, aynı zamanda savcılık raporları veya eğer kırsalda hayatını kaybetmiş ve o ilk gün gömülmüşse muhtarlık, jandarma ve kaymakamlık tutanakları ve nüfusa tescil eden belgeleri dahil olmak üzere hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa burada milletimizle paylaşıyoruz. Çünkü bazı gerek sosyal medyalarda gerek bazı yazar çizerlerde 'İşte ölüm sayısı şu kadar ama bunlar şu kadarını söylüyorlar.' Bunu niçin eksik söyleyelim, az söyleyelim? Çünkü burada her biri kendisi her bir başına bir hukukun parçasıdır. Kimisi miras hukukunun parçasıdır."

NAKDİ YARDIMLAR SÜRÜYOR

Deprem bölgelerinde nakdi yardımların da devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "1 milyon 61 bin 271 aileye aile başı 10 bin lira ödeme yapıldı. 259 bin 459 kişi de şu ana kadar taşınma yardımına başvurdu. Onlara da ödemeler başladı. Ve yine Hatay'da 194 bin 820 aileye aile başı 10 bin lira ödemeler yapıldı. Burada da 79 bin 491 aileye başvurusunu gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.