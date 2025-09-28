Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi’nde yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Takla atan otomobil, ters dönerek durabildi.
Kazada araç içerisine sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
