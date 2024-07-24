Hatay'da tarihi keşif: 3 bin 500 yıllık mobilya alışverişi tableti bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında yeni bir keşif yapıldı. Çalışmalarda 3 bin 500 yıllık  mobilya alışverişini listeleyen Akadça çivi yazılı tablet bulundu.

Hatay'da tarihi keşif: 3 bin 500 yıllık mobilya alışverişi tableti bulundu

’ın ilçesinde “Eski Alalah” olarak bilinen Aççana Höyük’te sürdürülen çalışmalarda, oldukça önemli bilgiler veren bir tablet ortaya çıkarıldı.

İlk okumalara göre milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi.

28 gram ağırlığındaki tabletin Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanılıyor.

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tablette masa, sandalye, tabure alımına dair kayıtlar olduğu belirtildi.

Tableti kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.

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